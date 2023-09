Un élu qui fait honte à La Réunion

Que dire d’un Vice-Président du Département, en charge de la Transition Ecologique, qui publie une vidéo sur les réseaux où on le voit ricaner devant un requin qui agonise dans son sang après avoir été péché ?

L’élu se met en scène, s’adressant au squale ironiquement : "mon petit requin, tu vas finir en petites tranches une fois qu’on t’aura mis sur le ponton". Quelle image cet élu du Département, donne-t-il de notre île et de la collectivité qu’il représente ? Après avoir, pendant des années, avec son association, excité la haine contre les écologistes et la Réserve Marine, on pouvait espérer que son élection et ses nouvelles fonctions allaient lui donner le sens des responsabilités. Il n’en est rien.

Pour mémoire, le Plan de Transition Écologique et Solidaire du Département dont il porte la délégation, se donne comme but, je cite, de "protéger, valoriser et reconquérir notre biodiversité". Nous souhaitons que le Président du Département lui rappelle le sens de cet engagement de la collectivité qu’il représente; si cet élu persiste dans ce type de comportements, le retrait de sa délégation s’imposera.

EELV Réunion a toujours combattu et combattra toujours les actions néfastes de ceux qui, incapables de comprendre le rôle-clé de notre exceptionnelle biodiversité, prônent l’extermination des requins.

Bernard Padé, pour le Bureau de EELV Réunion