Un problème de vol qui s’ajoute à un problème agricole général

Un problème de vol qui s’ajoute à un problème d'accès aux terres agricoles (et de transmission), à un problème de main-d’œuvre, à un problème de surcoût des intrants, à un problème de cyclone, à un problème de parasitisme, à un problème de rendement, à un problème d’attente des aides, à un problème de concurrence déloyale, à un problème de risque sanitaire pour ses clients et sa famille, et pour lui-même, cela finit par faire beaucoup trop pour un seul homme : l’Agriculteur du modèle productiviste pétrochimique actuel. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Et cela peut constituer la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, car c’est carrément inacceptable ! Et pourtant, si on en cherche la cause, ce qui est incontournable pour avancer, on arrive à un constat implacable : la priorité des priorités, aujourd’hui, c’est "la revalorisation à tous les niveaux des métiers de la production et de la transformation agricoles".

Cette reconsidération complète est, de surcroît, d'une extrême urgence. Elle sera le socle de la mise en œuvre d’une véritable "souveraineté alimentaire de La Réunion" qui est primordiale car vitale pour notre île. C’est ce que propose le Collectif Oasis Réunion quotidiennement et inlassablement, aussi bien aux pouvoirs publics qu'aux instances professionnelles.

Cela passe par une prise de conscience et une mobilisation de tous les consommateurs, qui ont eux aussi une remise en question d'écoresponsabilité (éco–nomique et éco–logique) à effectuer simultanément...

Pour ce faire, il y a des outils : les PAT (projets alimentaires territoriaux), les PSE (paiements pour services environnementaux), et la SSAD (Sécurité Sociale Alimentaire Durable).