Un retour aux sources pour les anciens mineurs déracinés de La Réunion

Le dimanche 15 novembre 2026, 102 personnes, dont 45 ex-mineurs transplantés de La Réunion, arriveront sur l'île, accompagnées de leurs enfants, conjoints et soutiens. Pour certains, ce retour permettra de renouer avec des liens précieux. Pour trois d'entre eux, ce sera la première fois qu'ils retrouveront leur terre natale depuis leur exil (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Parmi eux, Linette Cassirame, exilée dans la Creuse à l'âge de 9 ans, retrouvera enfin son île.

Elle a accepté de témoigner de son parcours. Derrière chaque arrivée, il y a une enfance bouleversée, une séparation, des années d'absence et l'espoir de retrouver une part de soi.

Revoir sa famille, reconnaître un paysage, entendre les voix de son pays, retrouver ses odeurs et ses couleurs : ces moments peuvent aider à se reconstruire. Ils donnent une réalité sensible à ce que signifie le retour aux sources.

Une reconnaissance à célébrer et un combat à poursuivre.

Ce rassemblement intervient après la promulgation de la loi portée par la députée réunionnaise Karine Lebon, visant à reconnaître et à réparer les préjudices subis par les anciens mineurs transplantés de La Réunion. Son adoption à l'unanimité à l'Assemblée Nationale puis au Sénat marque une étape majeure de notre combat collectif.

Nous nous retrouverons chez nous pour célébrer cette avancée, honorer celles et ceux qui ne sont plus là et poursuivre ensemble le chemin des réparations.

Après les éditions de 2020 et de 2023, la Fédération des Enfants Déracinés des DROM (FEDD) organise cette troisième et dernière édition du retour en groupe.

Un rendez-vous de mémoire, de transmission et de solidarité, ouvert à la population réunionnaise.

NOTRE HISTOIRE SE RACONTE

NOTRE MÉMOIRE SE PARTAGE

NOTRE AVENIR SE CONSTRUIT ENSEMBLE

- Des concerts pour faire résonner notre histoire

- Des interventions dans les collèges pour transmettre et sensibiliser

- Une semaine pour découvrir l’île, son histoire et ses richesses

- Une inauguration pour marquer ensemble un temps fort de mémoire et de fraternité

Habitants, familles, jeunes, associations : vous êtes toutes et tous invités à participer !

Car commémorer, ce n’est pas seulement regarder le passé.

C’est transmettre une histoire, faire vivre une mémoire et créer du lien entre les générations.

Une semaine pour se souvenir,

Une semaine pour transmettre,

Une semaine pour se retrouver.

Rendez-vous à nos côtés pour faire vivre ensemble ces moments de mémoire, de partage et de fraternité.

Notre histoire est notre héritage. Faisons-la vivre.

Bien à vous et merci pour votre soutien

Marie-Germaine Valérie Perigogne

Présidente

Fédération des Enfants Déracinés des DROM

(Départements et Régions d'outre-mer)