Une victoire qui consolide notre union

Nous souhaitons tout d’abord remercier l’ensemble des élus et grands électeurs pour leur participation à cette élection capitale et à la bonne tenue de la campagne. (Photo photo rb/www.imazpress.com)

Nos premières félicitations vont à nos candidats Viviane Malet et Stéphane Fouassin, de la liste "La Réunion Terre de France et d’Europe", pour leur brillante élection de ce soir. Vous allez porter durant ce mandat l’espoir des Réunionnais de vous voir défendre le statut de La Réunion, et activer de nouveaux leviers pour l’amélioration de leurs conditions de vie.

Par ailleurs, une fois de plus la démonstration est faite que l’union de la droite et des centres permet d’obtenir des victoires essentielles. Ce soir, cette dynamique d’union nous a permis d’obtenir deux sièges et donc de sortir vainqueurs de cette élection. C’est une nouvelle victoire, une victoire qui participe à la construction et à la consolidation de l’union, afin de préparer les prochaines échéances électorales.

Cette union a été possible grâce au Président du Département de La Réunion, aux maires et aux élus siégeant dans les différentes oppositions municipales.

Une pensée particulière pour la sénatrice sortante, Nassimah Dindar, membre de notre liste. Nos sincères remerciements pour son travail au Sénat au cours de ces six dernières années, et son implication active dans cette campagne.

Enfin, nous félicitons Audrey Bélim et Evelyne Corbière, qui, nous l’espérons, sauront travailler avec nous dans l’intérêt des Réunionnais.