Violences sexuelles et intrafamiliales : une victoire pour les droits des femmes et des enfants

La Fédération Réunionnaise du Parti Socialiste salue l’adoption de la loi intégrale portée par les parlementaires du Parti Socialiste au niveau national en soutien à la Coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre intégrale contre les violences sexuelles (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ce texte comporte de nombreuses avancées visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. La reconnaissance de l’inceste comme infraction autonome, le renforcement des sanctions et l’amélioration de la protection des victimes constituent des avancées importantes.

À La Réunion, la situation demeure préoccupante : en 2025, 7 133 victimes de violences intrafamiliales ont été enregistrées, soit une hausse de 1,3 % par rapport à 2024.

Pour la Fédération Réunionnaise du Parti socialiste, ces dispositions doivent donc s’accompagner de moyens humains et financiers renforcés pour la prévention, la justice et l’accompagnement des victimes sur notre territoire.

La défense des droits des femmes, l’égalité et la lutte contre toutes les formes de violences sont au cœur des valeurs historiques du Parti socialiste. Nous continuerons à nous battre pour défendre les droits des femmes et protéger les enfants, défendre nos valeurs de justice, d’égalité et de dignité humaine.

Ericka Bareigts

Première secrétaire fédérale

La Fédération Réunionnaise du Parti Socialiste

