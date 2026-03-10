Festival du film d’aventure de La Réunion : la billetterie est ouverte pour la 22ème édition

Le Festival du Film d’Aventure de La Réunion revient du 16 au 29 mai 2026 pour sa 22ème édition. Cette année, le festival met à l’honneur des aventures placées sous le signe de l’amour : amour de la nature, amour de l’océan, amour de l’aventure... mais aussi amitié, solidarité et liens humains qui se révèlent dans l’effort et l’inconnu. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Au fil des films, le public embarquera pour des récits puissants et inspirants : expéditions en Antarctique, grandes traversées à vélo, surf dans des territoires extrêmes, défis sportifs après un handicap, engagements pour l’environnement et aventures humaines hors normes", notent les organisateurs.

Pendant deux semaines, le festival accueillera aventuriers et réalisateurs venus de France, d’Argentine, d’Italie, de Belgique et de Madagascar, qui viendront partager leurs expériences avec le public.

Découvrez la bande-annonce officielle, réalisée par Au Bout du Rêve, avec la participation de Ribongia et Kaloune pour la bande-son, et de Maxime Guého pour l’animation.

- Samedi 16 mai : grande journée d’ouverture au Cap Homard -

Le festival s’ouvrira comme le veut la tradition par une grande journée gratuite sur la plage du Cap Homard, véritable cœur battant du festival.

Dès 10h, le public est invité à profiter d’une journée festive et familiale :

- chasse aux trésors et tyrolienne

- murs d’escalade,

- finale de la Basalte Cup, avec les meilleurs grimpeurs de la compétition

- conférences d’aventuriers

- ateliers autour de la nature et de l’environnement

- découverte du vélo électrique

- quiz géant sur le voyage et animations ludiques

À 19h, la plage se transformera en cinéma à ciel ouvert avec la projection de quatre films hors compétition :

• L’extraordinaire voyage de Mister Jack – Sarah Moon Howe L’Indien à la rame – Nathalie Verlinden

• Mercantour sous nos pieds – Loïc Preghenella

• Chill hein! – Florian Simon et Sophie Guérin

Pour faciliter l’accès au site, des navettes seront mises en place.

- Des films et des rencontres -

La semaine suivante, six films seront présentés en compétition, lors de soirées organisées :

• au TEAT Champ Fleuri à Saint-Denis les 20, 21 et 22 mai

- Reservations www.teat.re

• au Théâtre Luc Donat au Tampon les 27, 28 et 29 mai

- Reservations : www.monticket.re

Chaque soirée proposera deux films suivis d’une rencontre avec les aventuriers présents.

Le festival se clôturera le 29 mai au Théâtre Luc Donat, avec l’annonce du Prix du Public et du Prix des collégiens.

Billetterie :

- Ouverture du festival au Cap Homard : gratuit

- 17 euros la soirée en salle (2 films + rencontre)

- Pass 3 jours : 48 euros

Le programme complet et les bandes-annonces sont disponibles sur le site du festival.