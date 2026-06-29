[Photos] Le Sentié Fah'Âme : le patrimoine des hauts de l'île, des Avirons à Saint-Philippe, en théâtre et en musique

Le Théâtre Luc Donat et la Cie Kisa Mi Lé vous invitent ce mercredi 1er Juillet à 14h pour la restitution de la troisième étape du projet Memwar Domoun Lao, au Verger de La Chapelle à L'Entre-Deux. Les chemins du Sentié Fah’Âme forment un itinéraire pédestre connectant les 10 communes du Sud de La Réunion sur 200 km par les Hauts, des Avirons à Saint-Philippe. Memwar Domoun Lao, son édition 2025 - 2027, est une mise à l'honneur de son patrimoine en théâtre et en musique. (Photos : Le Théâtre Luc Donat )

Memwar Domoun Lao est l'édition 2025-2027 proposée par le Théâtre Luc Donat, pour mettre à l'honneur le patrimoine culturel des Hauts du Sud en théâtre et en musique. L'objectif est de favoriser la transmission culturelle de la mémoire des Hauts, avec des formats artistiques co-créés et largement diffusés. Ce projet est cofinancé par L'Union Européenne et l'Etat et accompagné par le GAL Grand Sud - Terres de Volcans.

Des ateliers et spectacles participatifs sont prévus autour de deux projets de création artistique, sur les trois années à venir :

avec la Cie Kisa Mi Lé, la réalisation de courtes pièces de théâtre

avec l'artiste Sibu Manaï, la composition de son nouvel album

Les objectifs sur le territoire des Hauts du Sud sont :

Transmettre sa mémoire, grâce à l'itinérance et à la participation des habitants.

Augmenter l’attractivité des Hauts par la valorisation de leur identité et de leurs sites naturels & culturels.

Rassembler et renforcer la liaison intercommunale par l'histoire et les valeurs communes.

Ce projet est une déclinaison du festival d’écriture contemporaine théâtrale "En Acte(s)" existant sur le territoire national. Il s'ancre à La Réunion pour aller à la rencontre sensible des publics avec un collectage fin de leurs paroles. C’est l’occasion de s’unir, habitant·e·s et artistes, dans le but de créer une histoire qui sera celle d’un enrichissement mutuel.