Djihadisme : le procès d'Anthony M., parti de La Réunion pour la Syrie en 2014, s'ouvre ce lundi

Ce lundi 29 juin 2026, s'ouvre devant la Cour d'assise spéciale de Paris, le procès de quatre personne ayant présumément œuvré dans une filière djihadiste. Parmi eux, Anthony M., parti de La Réunion pour la Syrie en 2014. L'homme avait été arrêté en Turquie avant d'être extradé. Le procès doit durer jusqu'au 7 juillet. Ils encourent jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.

Outre Anthony M., trois autres personnes sont jugées pour avoir mis en place une filière djihadiste entre La Réunion et la Syrie.

Si Anthony M. est actuellement incarcéré das l'Hexagone, les autres accusés font l’objet d’un mandat d’arrêt. Le procès s’ouvrira en leur absence.

- Anthony M., parti de La Réunion pour la Syrie en 2014 -

En 2014, le Anthony M. avait quitté son domicile de Saint-Denis, avec sa femme, pour partir en Syrie.

Arrêté en Turquie en 2019, il avait été extradé dans le cadre du protocole franco-turc dit "protocole Cazeneuve" du nom de l'ancien ministre de l'Intérieur de 2014 à 2016".

C'est en 2021 que le djihadiste réunionnais Anthony M. a été placé en garde à vue dans les locaux franciliens de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Son nom était apparu lors de l'enquête autour de Naïl Varatchia, un Réunionnais condamné en 2018 à 8 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise à caractère terroriste.

- Plusieurs Réunionnais impliqués dans des affaires liées au terrorisme -

Anthony M. n'est pas l'unique Réunionnais impliqué dans une affaire liée au terrorisme : en mars 2020, Jérôme Lebeau a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour avoir tiré sur des policiers venus l'interpeller en 2017 à Saint-Benoît. Sa mère, Marie Annick Lebeau - qui avait payé ses armes - à écopé de quatre ans de prison ferme.

Autres Réunionnais, les frères Fabien et Jean-Michel Clain étaient activement recherchés pour leurs activités en lien avec le terrorisme, et en particulier pour leur implication dans les attentats de Paris. Ils sont tous les deux décédés en Syrie.

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