Civis : interdiction de lavage des véhicules au tuyau d’arrosage, direction les stations de lavage

Certaines stations de lavage permettent de récupérer jusqu’à 80 % de l’eau utilisée pour la réutiliser : c'est l'alternative au lavage dans la cour que vous propose d'adopter la Civis. Laver son véhicule au tuyau d’arrosage dans son jardin, son garage, devant chez soi ou dans la rue est formellement interdit par la loi. Cette habitude présente en effet de sérieux risques environnementaux : les eaux de ruissellement chargées en résidus d’huiles, d’hydrocarbures et de métaux lourds (fer, nickel, plomb) s’infiltrent dans les sols et menacent directement la qualité des nappes phréatiques. La Civis invite les Réunionnais à privilégier les nettoyages dans les stations de lavage (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Soirée mousse" c'est le nom du nouvel épisode de la famille LEO sur la sensibilisation aux écogestes. À travers les personnages de Jean, Mimi et Marcel, cette nouvelle vidéo invite les habitants du territoire à adopter des pratiques de lavage de voiture respectueuses de l’environnement et conformes à la réglementation en vigueur. Regardez.

- Direction les stations de lavage : un écogeste pour -

Équipées de systèmes de traitement et de recyclage des eaux usées, les stations de lavage permettent de filtrer les polluants et, dans certaines installations, de récupérer jusqu’à 80 % de l’eau utilisée pour la réutiliser.

La Civis s’est engagée à promouvoir le développement durable sous toutes ses formes. Pour cela, elle a choisi d’accompagner ses administrés dans une démarche volontaire :

Un écogeste est un geste simple et banal de la vie de tous les jours comme aller au travail, faire la cuisine, se laver, jardiner, faire ses courses, un geste que chacun peut faire pour réduire la pollution et préserver l’environnement.

A La Réunion, 80 % des habitants connaissent les écogestes, mais ne les appliquent pas systématiquement. La CIVIS a ainsi défini comme objectif principal de rendre les écogestes simples, automatiques et intégrés au quotidien, tout en adoptant une approche ludique, amusante, et positive.