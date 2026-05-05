Saint-Benoît : Séga Zapa, une soirée placée sous le signe de la musique réunionnaise ce samedi

Mamzél Pola sa donn paké. Ce samedi 9 mai à 20h, la Salle Gramoun Lélé accueillera Séga Zapa, une soirée placée sous le signe de la musique réunionnaise, portée par le CRR Réunion et ouverte à toutes les générations. Une soirée gratuite, ouverte à tous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le public est invité à plonger dans l’univers du séga lontan, revisité avec sensibilité et modernité. Loin d’un simple retour aux sources, le spectacle propose un dialogue où les rythmes traditionnels rencontrent des interprétations actuelles.

Élèves, enseignants du Département de Musiques Réunionnaises du CRR et artistes invités uniront leurs énergies pour faire revivre l’esprit des kabars.

La soirée sera marquée par la participation de la chanteuse Michou, marraine de l’événement, qui rejoindra les jeunes talents pour interpréter plusieurs morceaux marquants. Elle sera entourée de musiciens et figures reconnues, parmi lesquels Patricia Philippe, Vincent Philéas et Daniel Riesser.

Plus qu’un rendez-vous musical, Séga Zapa se veut un espace de transmission et de rencontre, célébrant un patrimoine vivant qui continue d’évoluer tout en restant ancré dans l’identité de l’île.

Entrée Libre et gratuite — réservation conseillée 0262 50 42 72

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