Étang-Salé : le centre nautique José Pina incendié dans la nuit, la piscine reste fermée pour une durée indéterminée

Dans la nuit de ce samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026, un incendie s'est déclaré dans la salle des machines du centre nautique José Pina de l'Étang-Salé. Dans ce contexte, le centre nautique José Pina est fermé pour une durée indéterminée assure la municipalité. Une enquête judiciaire est en cours afin de déterminer les circonstances de cet incendie (Photos : ville de l'Étang-Salé)

C'est une structure utilisée par les habitants du secteur, mais aussi des villes voisines. La piscine de l'Étang-Salé, sert évidemment aux écoliers du quartier, qui ne pourront plus, pendant une période indéterminée, utiliser la structure.

"La collectivité met tout en œuvre pour engager les travaux dans les meilleurs délais", assure la ville de l'Étang-Salé.

Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances de cet incendie.

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