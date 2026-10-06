Accident sur la route du littoral : 11 kilomètres de ralentissements vers Saint-Denis

(Actualisé) Ce mardi 6 octobre 2026, un accident a eu lieu entre deux véhicules sur la route du littoral, en direction de Saint-Denis. La voie de gauche est actuellement neutralisée. Les véhicules de dépannage sont sur place. Selon le Centre régional de gestion du trafic, on compte 11 kilomètres de ralentissements en direction du nord (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)