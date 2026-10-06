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ACCIDENT SUR LA ROUTE DU LITTORAL Voie de gauche neutralisée, 8 kilomètres de ralentissements vers Saint-Denis

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Accident sur la route du littoral : 11 kilomètres de ralentissements vers Saint-Denis

  • Publié le 6 octobre 2026 à 08:11
  • Actualisé le 6 octobre 2026 à 08:58
Route du littoral : collision entre une moto et une voiture, 13 km d’embouteillage en direction de Saint-Denis

(Actualisé) Ce mardi 6 octobre 2026, un accident a eu lieu entre deux véhicules sur la route du littoral, en direction de Saint-Denis. La voie de gauche est actuellement neutralisée. Les véhicules de dépannage sont sur place. Selon le Centre régional de gestion du trafic, on compte 11 kilomètres de ralentissements en direction du nord (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Accidents, Inforoutes

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