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Bras-Panon : un appartement détruit par les flammes, un homme incommodé par les fumées

  • Publié le 10 octobre 2026 à 09:00
  • Actualisé le 10 octobre 2026 à 18:04
SDIS 974

Dans la nuit de ce samedi 10 octobre 2026, à 2h du matin, un incendie a eu lieu dans la résidence Les Papillons à Bras Panon. Le feu s’est déclaré dans un appartement au premier étage. 45m² ont été détruits. Deux jeunes hommes âgés de 16 et 19 ans étaient sortis avant l'arrivée des pompiers. Un autre de 22 ans a été incommodé par les fumées. Le Sdis précise qu’aucune évacuation vers l'hôpital a été effectuée. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Incendie, Faits divers, Sdis

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