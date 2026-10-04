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2,80 grammes d’alcool dans le sang : alcoolisé, le conducteur d'un deux-roues circule sans assurance, son véhicule est placé en fourrière

  • Publié le 4 octobre 2026 à 20:00
  • Actualisé le 4 octobre 2026 à 20:17
controle routier à gillot

Ce dimanche 4 octobre 2026, la gendarmerie nationale a procédé à l'interpellation d'un conducteur de deux-roues qui circulait sans assurance et sous l'emprise de l'alcool. Cette personne avait près de 2,80 grammes d’alcool dans le sang, soit l'équivalent d'une dizaine de verres. Son véhicule a été placé en fourrière, indiquent les forces de l'ordre. Lors de ce week-end des 3 et 4 octobre, 115 infractions ont été relevées et 14 permis retirés dans la zone gendarmerie (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Faits-divers, Gendarmerie, Sécurité routière, Contrôles

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