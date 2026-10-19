Contrôles routiers : un conducteur placé en garde à vue pour récidive de conduite sans permis et défaut d'assurance

Ce dimanche 18 octobre 2026, un conducteur a été placé en garde à vue pour récidive de conduite sans permis de conduire et défaut d'assurance. Il sera présenté au tribunal judiciaire ce lundi 19 octobre 2026. Il faisait l'objet de trois fiches de recherche pour différentes procédures. Un motocycliste a lui été contrôlé par les gendarmes à la vitesse de 144 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Son permis lui a été retiré sur le champ (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

www.imazpress.com/[email protected]