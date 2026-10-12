Saint-Denis : une grenade à plâtre découverte dans une maison à La Bretagne

Une grenade à plâtre a été découverte ce lundi après-midi 12 octobre 2026, dans une habitation située chemin Fougère, dans les Hauts de La Bretagne, à Saint-Denis. L'engin a été retrouvé au domicile d'une personne décédée depuis un moment. Les démineurs du Nedex, le service de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des explosifs, sont intervenus sur place. Aucun incident n'est à signaler, confirme la police. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)