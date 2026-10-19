Le Port : trois interpellations pour détention de stupéfiants et deux restaurants mis en demeure pour des manquements aux règles hygiène

Il y a quelques jours au Port, trois personnes ont été interpellées, notamment pour conduite sous stupéfiants et détention de produits stupéfiants, six pochons cocaïne et dix pieds de cannabis ont été saisis, informe la police nationale ce lundi 19 octobre 2026. "Deux restaurants ont par ailleurs fait l'objet de mises en demeure pour des manquements graves aux règles d'hygiène" dit encore la police dans un post publié ce lundi 19 octobre 2016. Ces actions ont eu lieu dans le cadre d'une journée d'opérations de contrôles coordonnés avec la DAAF (Direction de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt de la Réunion) et la police municipale (Photo d'illustration www.imazpress.com)