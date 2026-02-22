Le Port : un homme de 38 ans fortement alcoolisé interpellé pour menaces avec arme

Ce samedi soir, 21 février 2026, vers 20h45, rue Amilcar Cabral au Port, un homme de 38 ans a été interpellé par la Brigade anti-criminalité (BAC) de la commune pour menaces avec arme - un couteau - sur une autre personne. Selon nos informations, une fois au poste, lors de la vérification éthylometrique, l'interpellé - fortement alcoolisé - se lève et donne un coup de tête dans une fenêtre vitrée, lui ouvrant le crâne. Il a été transporté au CHOR (Photo : sly/www.imazpress.com)

Selon nos informations, les deux agents des forces de l'ordre présents interviennent et portent secours à l'homme blessé jusqu'à l'arrivée des pompiers qui l'emmènent au CHOR.

