Saint-Denis : fin de l'accident sur le Barachois, la circulation à nouveau fluide sur la NRL en direction du nord

La circulation est à nouveau fluide sur la NRL en direction du nord. Ce vendredi 16 octobre 2026, un accident impliquant deux voitures sur le Barachois à Saint-Denis avait provoqué d'importants embouteillages sur la NRL en direction de Saint-Denis. À 9h10 la direction régionale des routes recensait 7 km d'embouteillages dans le sens ouest - nord. Prudence dans le secteur. À 10h les véhicules accidentés ne sont plus sur place (Photo d'illustration www.imazpress.com)