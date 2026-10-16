TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

GRAND RAID Vincent Esmiol toujours en tête, a pointé à la Plaine des Merles

voir plus

Saint-Denis : fin de l'accident sur le Barachois, la circulation à nouveau fluide sur la NRL en direction du nord

  • Publié le 16 octobre 2026 à 07:59
  • Actualisé le 16 octobre 2026 à 10:07
Embouteillage

La circulation est à nouveau fluide sur la NRL en direction du nord. Ce vendredi 16 octobre 2026, un accident impliquant deux voitures sur le Barachois à Saint-Denis avait provoqué d'importants embouteillages sur la NRL en direction de Saint-Denis. À 9h10 la direction régionale des routes recensait 7 km d'embouteillages dans le sens ouest - nord. Prudence dans le secteur. À 10h les véhicules accidentés ne sont plus sur place (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Inforoute, Saint-Denis, NRL

guest
1 Commentaires
Qui a tué le tram train ?
Qui a tué le tram train ?
1 heure

Il est au tribunal aujourd'hui

Répondre