[Photos-Vidéo] Saint-Denis : incendie près de maisons à Saint-François, une vingtaine de personnes évacuées

(Actualisé) Un incendie de broussailles a éclaté dans une ravine à Saint-François (Saint-Denis) en début d'après-midi ce lundi 19 octobre 2026. Attisées le vent, les flammes se sont rapidement propagées. Plusieurs habitations se trouvent dans le secteur. Une vingtaine de riverains ont été évacués. Les pompiers sont sur place (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Plusieurs maisons se trouvent dans le secteur de l'incendie. Regardez

Plusieurs camions de pompiers vont sur place.

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