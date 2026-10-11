Saint-Denis : un incendie ravage un appartement de La Bretagne

Un incendie s'est déclenché dans la soirée du samedi 10 octobre 2026 dans un appartement situé chemin Bois Rouge à La Bretagne. Selon les informations du SDIS, il n'y a pas eu de blessés dans ce sinistre. Toutefois, un homme résidant dans l'appartement aurait été incommodé suite à l'incendie et a été évacué en urgence relative au CHU. Un homme de 80 ans et une fillette, également présents au moment de l'incendie, sont restés sur les lieux. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)