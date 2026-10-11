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Saint-Denis : un incendie ravage un appartement de La Bretagne

  • Publié le 11 octobre 2026 à 10:07
Sdis 974

Un incendie s'est déclenché dans la soirée du samedi 10 octobre 2026 dans un appartement situé chemin Bois Rouge à La Bretagne. Selon les informations du SDIS, il n'y a pas eu de blessés dans ce sinistre. Toutefois, un homme résidant dans l'appartement aurait été incommodé suite à l'incendie et a été évacué en urgence relative au CHU. Un homme de 80 ans et une fillette, également présents au moment de l'incendie, sont restés sur les lieux. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Incendie, Saint-Denis, La Bretagne

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