[Vidéos] Saint-Gilles-les-Bains : un incendie ravage la boutique le Relais Kréol, huit employés au chômage technique

(Actualisé) Dans des circonstances encore indéterminées, un incendie a éclaté, samedi 10 octobre 2026, dans la boutique de samoussas le Relais Kréol dans le centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains. Les flammes ont ravagé le snack sur 100 m2 et aucune victime n'est à déplorer. Les pompiers ont pu éteindre le feu. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon les premières informations, huit employés seraient au chômage technique.

Peu de temps après, la circulation a été rétablie annonce Sébastien Guyon de la ville de Saint-Paul.

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