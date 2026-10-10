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Saint-Joseph : un homme de 35 ans en urgence absolue après une chute dans une ravine

  • Publié le 10 octobre 2026 à 10:00
  • Actualisé le 10 octobre 2026 à 18:44
pompiers SDIS 974

Ce samedi 10 octobre, à Saint-Joseph, aux alentours de 14h30 un homme de 35 a fait une chute dans une ravine de 5 mètres destinée à l'évacuation des eaux pluviales rue Général de Gaulle à Saint-Joseph. Selon le SDIS, l'homme souffre de plusieurs fractures et serait polytraumatisé. Il a été évacué de la ravine à l'aide des pompiers spécialisés du Secours en Milieu Périlleux en Montagne (SMPM). Le blessé a été transporté au CHU, à la fin de l'intervention vers 16h30, en état d'urgence absolue. (photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Saint-Joseph, Chute, Urgence

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