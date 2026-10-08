Saint-Louis : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver Anne Christine Vaillif, 41 ans, portée disparue depuis le 28 septembre

La gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins pour retrouver Anne Christine Baillif, âgée de 41 ans, portée disparue depuis le lundi 28 septembre 2026. Cette femme a quitté son domicile à Saint-Louis et n'a, depuis, pas été retrouvée. Les militaires invitent toute personne disposant d'informations à contacter la brigade de Saint-Louis (Photo : Gendarmerie de La Réunion / www.imazpress.com).

La gendarmerie de La Réunion signale, sur sa page Facebook, une disparition inquiétante à Saint-Louis. Anne Christine Baillif, 41 ans, est recherchée depuis le lundi 28 septembre 2026, date à laquelle elle a quitté son domicile.

Selon le signalement diffusé par les militaires, il s'agit d'une femme mesurant 1m64, de corpulence mince et aux cheveux noirs. Elle pourrait se déplacer à bord d'une Hyundai i10 immatriculée BV-274-TR.

Dans le cadre de leurs recherches, les gendarmes appellent toute personne susceptible d'avoir aperçu la quadragénaire ou son véhicule à se manifester. "Toute information, même si elle vous paraît anodine, peut être déterminante", souligne la gendarmerie.

Toute personne disposant d'informations permettant de localiser Anne Christine Baillif est invitée à contacter sans délai la brigade de gendarmerie de Saint-Louis au 02 62 45 82 82 ou à composer le 17.