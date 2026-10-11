Saint-Paul : six personnes interpellées après une importante saisie de stupéfiants

(Actualisé) Le 6 octobre 2026, une opération judiciaire a été menée par les enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul à la suite de soupçons de trafic de cannabis organisé depuis plusieurs années, reposant sur un vaste réseau de culture et de revente. Au total, six personnes ont été interpellées. 7.820 euros en espèce ont été saisis. L'opération a été menée avec l’appui de l’escadron de gendarmerie mobile de Clermont-Ferrand et du groupe d’investigations cynophile (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Cette opération permet l’interpellation de six personnes et de saisir :

- 91 pieds de cannabis ;

- 3.560 g de têtes d’herbe de cannabis ;

- 7.300 g de résine de cannabis ;

- 2.090 g de crack ;

- 7.820 euros en espèces.

Lors de la perquisition du domicile principal, une quantité importante de crack et de résine de cannabis est également découverte. Six adultes ont été placés en garde à vue.

Présentés à la Justice, deux personnes sont condamnées tandis ques les autres protagonistes seront convoqués ultérieurement.

www.imazpress.com/[email protected]