Saint-Paul : un trafic de stupéfiants découvert lors d'une perquisition pour vol, un homme condamné

Ce mardi 13 octobre 2026, les policiers du commissariat de police du Port interviennent dans un domicile à Saint-Paul pour une enquête concernant un vol. Sur place, ils découvrent des stupéfiants et sollicitent les gendarmes, compétents sur ce secteur. Les enquêteurs de la brigade de recherche ont saisi 1,7 kilos d'herbe de cannabis, 100 grammes de résine de cannabis et 16 grammes de cocaïne. Un homme a été placé en garde à vue (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

A également été saisi, de l’argent liquide et une réplique de revolver de type airsoft.

En garde à vue, l’homme reconnaît organiser un trafic de stupéfiants dans la commune.

Présenté à la justice ce jeudi 15 octobre 2026, il est condamné à 20 mois de prison dont 10 avec sursis. Les 10 mois ferme seront exécutés sous bracelet électronique dans le cadre d’un aménagement de peine.

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