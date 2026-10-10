Saint-Philippe : disparition de Philippe Ramin dans le secteur de Basse-Vallée

Une disparition a été signalée dans la zone de Basse-Vallée à Saint-Philippe. Selon la page Facebook G.R.P (Recherches de Personnes), André Ramin aurait disparu depuis le 5 octobre 2026 et des recherches ont été lancé depuis ce dimanche 11 octobre. Il serait parti à la pêche dans le secteur de Cap Méchant et, selon le G.R.P, une chute est envisageable. (Photo DR)

Philippe Ramin souffre de la maladie de Pakinson et doit suivre, dans ce cadre, un traitement lourd.

Le G.R.P précise que des moyens importants sont déployés, de son côté, pour tenter de retrouver Philippe Ramin avec un binôme cynophile, un binôme aérien, avec la présence de trois drones, un binôme optique longue portée et un binôme recherche au sol.