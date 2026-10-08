Saint-Pierre : une femme active son téléphone grave danger, à l'arrivée des policiers, son ex-compagnon s'inflige des coups de couteau

Dans la nuit de ce mercredi 7 au jeudi 8 octobre 2026, la Brigade anti-criminalité de Saint-Pierre est intervenue au domicile d'une femme à Montvert-les-Hauts. Selon nos informations, ils ont été dépêchés sur place alors qu'elle venait d'activer son téléphone grave danger. Selon les informations, elle aurait été menacée par son ex-compagnon. À l'arrivée des forces de l'ordre, l'homme se serait infligé des coups de couteau. Grièvement blessé, il a été transporté au CHU Sud (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'homme s'est blessé en s'infligeant des coups de couteau au niveau du thorax et de la gorge.

Sur place, les fonctionnaires lui ont prodigué les premiers soins. Grièvement blessé, il a été transporté en urgence absolue avec un pronostic vital engagé, vers le CHU de Saint-Pierre.

Selon les premiers éléments, cette intervention serait survenue dans le cadre de violences conjugales. L'homme faisait d'ailleurs l'objet d'une convocation en justice pour violences intrafamiliales.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet acte.

- Qu'est-ce que le téléphone grave danger ? -

Depuis le 4 août 2014, une loi officialise le dispositif des TGD. Un simple bouton sur le côté du téléphone permet de prévenir les gendarmes et de localiser la victime, immédiatement géolocalisée.

Si la victime est apte à parler, elle est mise en relation avec un centre d'appels qui prend toutes les informations nécessaires : que s'est-il passé exactement, dans quel état est la victime, a-t-elle des proches à proximité chez qui elle peut se rendre, où est l'agresseur, etc.

Le téléphone est attribué pendant 6 mois, avec un renouvellement possible en fonction de la situation de la victime.

Si vous êtes victimes de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919, le numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences. Des conseillers sont disponibles 24h/24.

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