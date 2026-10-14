Seine Saint-Denis : Corinne Narassiguin, sénatrice originaire de La Réunion, au milieu d'une fusillade dans un véhicule de la Bac

Dans la nuit de ce mardi 13 au mercredi 14 octobre 2026, la sénatrice socialiste de Seine Saint-Denis, Corinne Narassiguin, d'origine réunionnaise, s'est retrouvée au milieu d'une fusillade alors qu'elle était en observation dans un véhicule de la Brigade anti-criminalité (BAC) de Sevran, révèle Le Parisien. Selon le média, l'élue est indemne, tout comme les policiers.

Selon Le Parisien, il est 22h15 lorsque le véhicule de la bac tourne dans l’avenue Youri Gagarine à Sevran, une rue sensible du quartier des Beaudottes.

C'est alors que des détonations se font entendre. "Ils ont entendu les balles siffler à leurs oreilles", rapporte un policier auprès du Parisien.

Toujours selon le média, les policiers sont sortis du véhicule. La sénatrice était elle restée à l'abri sur la banquette arrière.

Des renforts de police sont ensuite arrivés rapidement sur les lieux.

L'élue et les policiers sont indemnes.

Aucune interpellation n'a été effectuée à ce stade. Un pistolet-mitrailleur a été découvert abandonné dans les parties communes d’un immeuble voisin du lieu de la fusillade

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