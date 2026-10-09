Édouard Philippe veut aider les familles "dès le premier enfant" et via une réduction d'impôt"

Édouard Philippe a expliqué jeudi vouloir "revoir totalement le système des allocations familiales" en aidant les familles "dès le premier enfant" et en proposant "une réduction d'impôt d'environ 3.000 euros" pendant "les trois années qui suivront la naissance d'un enfant" pour "les classes moyennes".

Pour le candidat Horizons à l'élection présidentielle, invité de l'émission "L'Heure de Vérité" sur France Télévisions, il faut "revoir totalement le système des allocations familiales".

"Il faut aider les familles, y compris les familles monoparentales, bien entendu, dès le premier enfant. Aujourd'hui, on les aide beaucoup, mais à partir du deuxième et encore plus à partir du troisième. Je pense qu'il faut aider, avec une allocation familiale entièrement revue, toutes les familles à partir du premier enfant", avec "une allocation familiale unique qui permet de verser 350 € dès le premier enfant", a développé l'ancien Premier ministre.

"La deuxième chose, c'est d'accompagner les familles qui travaillent et qui font un enfant, puis un deuxième, puis un troisième s'ils le souhaitent, en faisant en sorte d'obtenir une réduction d'impôt d'environ 3.000 euros, ce qui permet aux classes moyennes qui travaillent de ne pas payer d'impôt sur le revenu pendant les trois années qui suivront la naissance d'un enfant", a poursuivi M. Philippe.

"Donc ça veut dire que les classes moyennes qui payent l'impôt sur le revenu (...) qui en général payent moins de 2.500 à 3.000 euros d'impôt sur le revenu, eh bien celles-là, on les aide en créant une réduction d'impôt qui est évidemment extrêmement significative pour eux sur trois ans consécutifs", a-t-il précisé.

Édouard Philippe a par ailleurs rappelé sa proposition de "prêt à taux zéro pour les familles qui, ayant un enfant (supplémentaire, NDLR), doivent changer d'appartement et décider de pouvoir acheter un appartement".

Le maire du Havre a par ailleurs expliqué souhaité exonérer de cotisations sociales les salariés qui acceptent de "travailler plus longtemps". "L'idée c'est de dire: si vous travaillez plus longtemps, le salarié va gagner plus, parce qu'il n'y aura plus de cotisations sociales. Et l'entreprise va pouvoir disposer d'un coût du travail qui sera un peu moins élevé. Tout le monde y gagnera, on travaillera plus."

"Ce n'est pas négligeable pour quelqu'un qui est au SMIC. Travailler par exemple dans ce cadre deux heures de plus par semaine. C'est un effort, c'est vrai. Mais travailler deux heures de plus par semaine, c'est 1.000 euros de plus par an".

Interrogé sur les finances publiques, le candidat Horizons a par ailleurs dit vouloir ramener "significativement" le déficit "en dessous de la barrière des 3%, c'est-à-dire 2%" à la fin de son quinquennat.

AFP