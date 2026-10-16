Émotion et show millimétré, Céline Dion quitte Paris... avant de revenir

Ses plus grands tubes au cordeau, une salle comble chaque soir et beaucoup d'émotion : Céline Dion clôt samedi soir le premier volet de sa série de concerts parisiens, signant un retour réussi, presque sans accroc et sous une exposition médiatique maximale.

Face à ses fans devant l'hôtel de luxe parisien où elle s'est installée avec ses fils et son caniche nain, comme devant les 35.000 spectateurs de la Plenitude Arena à l'ouest de la capitale, Céline Dion a tenu le rythme de son marathon musical pendant plus d'un mois.Avec, dans le public, un défilé de célébrités: Rihanna, Michelle Obama, Zinédine Zidane, Lewis Hamilton... Et même Emmanuel Macron et son épouse Brigitte pour son avant-dernier show vendredi soir.Avec celui de samedi, la star aura donné 16 concerts millimétrés, qui ont toutefois laissé place à la spontanéité avec son public."Elle va s'retourner quand chez elle ?", s'est un soir amusée la diva québécoise de 58 ans en plein concert, lors d'un intermède aux airs de one woman show.La gagnante de l'Eurovision (1988) est dans son jardin à Paris, là où sa carrière a décollé avec les titres du parolier Eddy Marnay, la télé de Michel Drucker, les premiers concerts à l'Olympia, puis la rencontre-clé avec Jean-Jacques Goldman.Rodée aux concerts sous forme de résidences à Las Vegas, Céline Dion n'a laissé place à presque aucune improvisation à Paris, modifiant peu sa setlist et ses discours.Entourée de musiciens et d'un chœur, la star assure une performance d'environ 2H30, rythmée par une trentaine de chansons piochées dans la période Goldman des années 1990-2000 et dans son répertoire en anglais, dont "My heart will go on".Elle s'offre aussi quelques pas de côté, reprenant "Sweet Dreams" d'Eurythmics et un air d'opéra rendu célèbre par la Callas. Après chaque titre, l'émotion la gagne et parcourt la plus grande salle couverte d'Europe.- Emotions -Entre larmes, sourire éclatant et poing levé, Céline Dion est passée par tous les états : lors de la première le 12 septembre, l'émotion la submerge dès l'entame et l'oblige à interrompre "On ne change pas". Six années loin de la scène viennent d'être effacées par quelques notes.Plutôt rigide au début, l'interprète de "Prière païenne" a gagné en aisance au fil des trois concerts donnés chaque semaine et pris possession de cette immense scène sombre où trône un imposant rocher rotatif.Moins immersive et spectaculaire que certains concerts actuels mêlant musique et visuel, cette scénographie a pour effet de braquer les regards sur la diva.En tenues haute couture et coiffée d'un chignon de ballerine, Céline Dion a choisi l'élégance. Pari réussi. Un soir toutefois, elle trébuche en marchant sur le bas de son pantalon et fait une chute sans gravité, qui fait aussitôt le tour du web.Les spectateurs interrogés par l'AFP ont confié leur émotion d'avoir revu la chanteuse francophone aux plus de 260 millions d'albums vendus, que beaucoup comparent à un phénix."Je vais bien", leur a répété Céline Dion, deux ans après sa réapparition à la cérémonie des JO de Paris."J'ai appris à vivre avec cette fragilité", a expliqué la star, qui a dévoilé en 2022 être atteinte du syndrome de la personne raide, maladie neurologique rarissime causant de violentes paralysies. "Je l'ai apprivoisée et j'ai décidé d'en faire la force de vivre."L'autre interrogation portait sur sa voix : forcément moins virevoltante qu'à ses débuts, celle-ci a tenu, malgré quelques faussetés entendues sur certains morceaux. Mais, comme pour ses oublis dans les paroles, les fans semblent tout pardonner à leur idole aux quatre décennies de carrière.Certains internautes et des professionnels de l'industrie musicale interrogés par l'AFP ont aussi jugé probable que la chanteuse ait eu recours au playback sur "All by myself", difficile techniquement.Admirateurs ou détracteurs, difficile d'échapper à ce retour, qui a occupé l'espace artistique et médiatique, sans que la chanteuse ne donne d'interview officielle.Déclinée en multiples produits dérivés, elle a fait de sa résidence lucrative un évènement mondial.Prévus en mai, dix nouveaux concerts affichent complet de longue date, malgré des tarifs pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros, jugés rédhibitoires par certains.En parallèle, Céline Dion travaille sur un album attendu lui aussi l'an prochain : il devrait recéler de nombreuses collaborations, dont Grand Corps Malade et Mosimann.