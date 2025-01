2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en Chine

L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée en Chine, ont annoncé les autorités, sur fond de phénomènes météorologiques extrêmes qui se multiplient dans le monde avec le changement climatique.

Le géant asiatique est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, responsable selon les scientifiques du réchauffement planétaire. Il reste cependant derrière les Etats-Unis et d'autres pays en termes d'émissions par habitant.

"En 2024, la température moyenne nationale était de 10,92 degrés Celsius, soit 1,03 degrés de plus sur un an. Il s'agit de l'année la plus chaude depuis 1961, date du début des relevés d'observation complets", a indiqué mercredi soir l'Administration météorologique chinoise sur son site internet.

"Les quatre dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées. Les 10 années les plus chaudes depuis 1961 se sont toutes produites au 21e siècle", a-t-elle précisé.

La Chine avait déjà enregistré en 2024 les mois de juillet et août les plus chauds depuis 1961. Son été a été marqué par des phénomènes météorologiques extrêmes et des vagues de chaleur qui ont frappé une grande partie de ses régions nord et ouest.

Le changement climatique a déclenché des conditions météorologiques extrêmes et de chaleur record l'an passé, a alerté lundi l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU (OMM).

- Inondations -

Le réchauffement mondial, dû en grande partie à l'utilisation de combustibles fossiles, n'est pas seulement une question de hausse des températures, mais a des répercussions importantes en raison de toute la chaleur supplémentaire accumulée dans l'atmosphère et dans les mers.

Un air plus chaud peut contenir plus de vapeur d'eau, et des océans plus chauds entraînent une plus grande évaporation, ce qui peut conduire à des pluies diluviennes et des tempêtes plus intenses.

Les répercussions peuvent être importantes, mortelles et sont de plus en plus coûteuses, car elles provoquent des dégâts matériels et détruisent des récoltes.

En Chine, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées lors d'inondations l'an passé.

En mai, des pluies intenses ont provoqué dans le sud du pays l'effondrement d'une autoroute. Le drame a fait 48 morts.

Les habitants de la ville de Canton (sud) ont connu un été exceptionnellement long en 2024. Selon des médias d'Etat, la température moyenne y a dépassé les 22 degrés pendant 240 jours, battant ainsi le précédent record de 234 jours établi en 1994.

- Coût astronomique -

La Chine, tout comme le reste du globe, fait face à une augmentation significative de ses températures moyennes, entraînant des épisodes de vagues de chaleur, de sécheresse et d'inondations de plus en plus fréquentes.

Mais le pays a promis que ses émissions de CO2 connaîtront un pic en 2030 avant d'atteindre la neutralité carbone en 2060. Il développe activement les énergies renouvelables pour atteindre cet objectif.

En 2024, des inondations meurtrières ont également ravagé l'Espagne et le Kenya. De multiples tempêtes se sont abattues sur les Etats-Unis et les Philippines. Une grave sécheresse et des incendies de forêt ont également frappé l'Amérique du Sud.

Les phénomènes météorologiques extrêmes ont coûté la vie à des milliers de personnes l'année dernière.

Sur le plan économique, les catastrophes naturelles ont causé 310 milliards de dollars de pertes dans le monde, selon une estimation du groupe d'assureurs Swiss Re.



AFP