Au Pérou, un candidat prénommé Hitler Mussolini remporte une élection municipale face à l'extrême droite

Drôle de prénom pour réussir en politique, surtout à gauche. Pourtant, le village péruvien de Queropalca, dans les Andes, vient d'élire à la tête de sa mairie un candidat nommé Hitler Mussolini Simeon Flores. L'homme, qui porte les prénoms de deux des plus grands dictateurs européens d'extrême droite, est issu de la formation politique de gauche Ahora Nacion. (Photo : AFP)

Hitler Mussolini Simeon Flores a battu dimanche 4 octobre le candidat d'extrême droite Gaspar Osorio, en obtenant 229 voix, contre 204 pour ce dernier, sur un total de 663 votants, selon le Bureau national des opérations électorales.

Âgé de 45 ans, ce propriétaire d'une entreprise de transport deviendra officiellement maire le 1er janvier 2027 de ce village de la région andine de Huanuco, dans le nord-est du Pérou.

- Un autre "Hitler" au Parlement -

Des prénoms de personnalités historiques comme Hitler, Lenin, Stalin ou Mao se rencontrent parfois en Amérique du Sud, surtout dans les régions rurales, où certains parents les choisissent sans bien connaître le personnage en question.

Ainsi, en 2021, Hitler Saavedra Casternoque avait été élu au Parlement péruvien. En 2018, Hitler Alba Sanchez avait été élu maire du district andin de Yungar, après une campagne électorale au cours de laquelle il s'était vanté d'être un "Hitler gentil".

AFP