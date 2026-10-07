Avant les élections, Israël commémore l'attaque du 7 octobre

Israël commémore mercredi le troisième anniversaire de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023, juste avant des élections marquées par la mémoire de cette journée la plus meurtrière dans l'histoire du pays.

Outre le contexte de campagne électorale, les commémorations revêtent aussi cette année une dimension particulière en étant les premières depuis l'entrée en vigueur l'an dernier du cessez-le-feu à Gaza, territoire ravagé par la guerre menée par Israël après le 7-Octobre.

Des cérémonies sont prévues tout au long de la journée pour rendre hommage aux victimes de cette attaque sans précédent menée depuis Gaza par des membres du Hamas palestinien, qui a entraîné la mort de 1.221 personnes, selon un décompte de l'AFP. Ce jour-là, 251 personnes avaient aussi été enlevées et emmenées de force à Gaza, dont 44 déjà mortes.

Une minute de silence sera observée à 06H29 (03H29 GMT), heure précise du lancement de l'attaque du Hamas il y a trois ans, dans plusieurs lieux du pays, notamment au kibboutz Kfar Aza, près de la frontière avec Gaza, où 64 habitants avaient été tués et 18 enlevés.

Ce sera aussi le cas sur le site du festival de musique Nova, théâtre d'un massacre qui a coûté la vie à plus de 370 personnes.

Un événement organisé par des familles de victimes se tiendra aussi à Tel-Aviv dans la soirée.

Les commémorations officielles se sont tenues lundi, à une date fixée par le gouvernement israélien selon le calendrier hébraïque.

- Sécurité renforcée -

Ces commémorations se déroulent dans un état d'alerte accrue, à trois semaines des élections législatives --les premières depuis le 7-Octobre-- et une semaine après une tentative d'attentat à bord d'un avion flydubai à destination de Tel-Aviv.

Mardi, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné à l'armée de renforcer sa vigilance, invoquant des renseignements sur de possibles attaques du Hamas contre les forces israéliennes.

En représailles au 7-Octobre, Israël a lancé une vaste offensive dans la bande de Gaza, qui a laissé le territoire en grande partie en ruines et fait plus de 74.200 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

En trois ans, Israël a aussi combattu sur d'autres fronts, notamment au Liban contre le mouvement islamiste Hezbollah, soutenu par Téhéran, ainsi que directement contre l'Iran.

A Gaza, la situation humanitaire reste désastreuse malgré un fragile cessez-le-feu négocié sous l'égide des États-Unis et entré en vigueur en octobre 2025. Des centaines de milliers de Palestiniens vivent toujours sous des tentes ou dans des abris temporaires.

Alors que l'avenir politique du territoire demeure incertain, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé lundi que le Hamas ne gouvernerait plus Gaza et promis de continuer à prendre pour cible les personnes ayant participé à l'attaque du 7-Octobre ou détenu des otages.



AFP