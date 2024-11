Bagarre dans les transports franciliens: quatre mineurs blessés à coups de hache, enquête pour tentative d'assassinat

Quatre mineurs ont été blessés, dont deux grièvement, lors d'une rixe à coups de hache lundi dans le RER E en gare d'Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), faits pour lesquels une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte, a appris l'AFP du parquet de Melun et de sources policières.

Les faits ont eu lieu vers 08H00 dans une rame de RER E où se trouvaient quatre adolescents, âgés de 15 à 17 ans, qui se rendaient au lycée. Selon une source policière, l'auteur principal des faits a été interpellé à son domicile où une hache et un couteau ont été retrouvés.D'après le récit du parquet, alors que le train arrivait en gare d'Ozoir-la-Ferrière, le groupe d'agresseurs, constitué de 8 à 10 personnes, est entré dans la rame et a déclenché l'alarme pour l'immobiliser.A l'intérieur, ils ont frappé les adolescents ciblés, qui ont l'habitude de s'asseoir au même endroit dans le RER. Ces derniers ont été agressés à coups de hache, de couteau de type Opinel, de bombe lacrymogène et de batte de baseball. Deux ont été grièvement blessés, les deux autres plus légèrement. Ils ont été transportés en milieu hospitalier pour soins, d'après une source policière."Il n'y a pas eu de main coupée et aucun pronostic vital engagé", a indiqué le parquet de Melun, relativisant les premières informations qui ont circulé sur les faits et qui évoquaient un crâne ouvert et une main tranchée.Les adolescents ont été blessés à la tête, au bras, à la main. L'un d'eux risque de perdre son auriculaire.Le mobile de l'agression n'est pas encore établi mais la piste d'un "match retour" lié à une précédente agression entre groupes issus des villes de Roissy-en-Brie et Ozoir-la-Ferrière est privilégiée.- "Rixe entre bandes" -"L'enquête est en cours", a indiqué le parquet de Melun, ne souhaitant pas communiquer sur d'éventuelles interpellations. L'enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat et confiée au commissariat de Torcy.La bagarre a eu lieu alors que le train était à quai, de sorte que "ni le trafic du RER E, ni celui de la gare n'est impacté", avait souligné dans la matinée la SNCF."Les faits sont vraisemblablement liés à une rixe entre bandes et non au trafic de stupéfiants, sous réserve du résultat de l'enquête conduite par le tribunal judiciaire de Melun", ont indiqué dans un communiqué conjoint la préfecture de Seine-et-Marne et la préfecture de police de Paris."Le nombre de patrouilles sur la ligne du RER E a été renforcé", ajoutent-t-on de mêmes sources. La préfecture de police de Paris est compétente en matière de sécurité dans les transports pour l'ensemble de la région Ile-de-France.Les agressions entre bandes rivales sont régulières en Seine-et-Marne, entraînant des interventions des forces de l'ordre pour des attroupements armés de dizaines d'adolescents et de jeunes hommes et des violences en réunion, non liés au trafic de stupéfiants.Le phénomène est particulièrement présent en région francilienne qui a connu ces dernières années plusieurs décès de mineurs. Mi-octobre, Meissane, un adolescent de 16 ans, a été poignardé à mort à 900 mètres de son lycée à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).sm-max-mca-meh/asl/swi