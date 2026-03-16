Le Port : incendie dans un entrepôt de réparation de bateau, l'entreprise s'organise pour reprendre ses activités

Dans la soirée du vendredi 13 mars 2026, un incendie s’est déclaré dans un bâtiment situé au Port Ouest, au sein de l’ancien Magasin 90 du Grand Port Maritime de La Réunion. Les services de secours sont intervenus rapidement afin de maîtriser le sinistre. Aucun blessé n’est à déplorer. Les circonstances exactes de l’incendie et l’étendue précise des dommages matériels font actuellement l’objet d’analyses et d’expertises. Désormais, l'entreprise s'organise pour reprendre au plus vite ses opérations (Photo : Piriou)

Sur place, plusieurs bouteilles de gaz ont explosé. Ce sont presque 2.000 mètres 2 de surface de l’entrepôt qui sont partis en fumée rue Amiral Bosse sur le Port Ouest.

Dès la maîtrise de l’incendie, "les équipes de Piriou Réunion se sont mobilisées aux côtés des autorités compétentes et des équipes du Grand Port Maritime afin de sécuriser le site et d’engager les premières opérations d’évaluation", indique la direction dans un communiqué.

L’entreprise tient à préciser que les infrastructures "de mise à sec du GPMDLR et les installations portuaires nécessaires à l’accueil et à la maintenance des navires ne sont pas impactées".

- L'entreprise s'organise pour reprendre au plus vite ses opérations -

"Notre priorité a été la sécurité des personnes et la coordination avec les services de secours. Nous tenons à saluer leur intervention rapide et efficace. Je précise que si nos ateliers ont été touchés, les infrastructures de mise à sec du Grand Port Maritime n’ont quant à elle pas été touchées par l’incendie. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour adapter notre organisation et garantir au plus vite la reprise de nos activités au service de nos clients", indique Christophe Lagathu, Directeur général de Piriou Réunion.

Les équipes de l’entreprise "travaillent actuellement à la réorganisation temporaire de certaines activités afin d’assurer la reprise au plus vite des opérations et le respect des engagements pris auprès des clients et partenaires".

www.imazpress.com/[email protected]