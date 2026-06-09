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Bijoux, montres de luxe… un enfant découvre un trésor caché dans une aire de jeux à Berlin

  • Publié le 9 juin 2026 à 14:23
  • Actualisé le 9 juin 2026 à 15:12
Bijoux, montres de luxe… un enfant découvre un trésor caché dans une aire de jeux à Berlin

Un enfant qui jouait sur une aire de jeux à Berlin, en Allemagne, a mis au jour un véritable petit trésor en retournant la terre près de buissons. Selon la police berlinoise, il a découvert des pièces d’argent, des bijoux en or, des montres de luxe, un petit lingot d’or et environ 6.000 euros en espèces.

L’enfant, qui participait à une sortie avec son groupe de maternelles, a immédiatement signalé sa trouvaille à son encadrante. Aidée par un parent, celle-ci a rassemblé les objets avant de prévenir la police.

Les autorités cherchent dorénavant à savoir d’où vient ce butin et s’il est issu d’un vol.

www.imazpress.com/[email protected]

Monde, Allemagne

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