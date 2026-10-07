[Vidéo] Bordeaux : 168 danseurs et danseuses réunis pour battre le record du plus grand french cancan

À l’initiative du ministère de la Culture, du Festival des arts de Bordeaux Métropole (FAB) et du cabaret L’Ange Bleu, 168 danseuses et danseurs ont tenté d’établir le mercredi 30 septembre 2026, le record du plus grand French Cancan jamais dansé. Un huissier a officiellement enregistré la performance, qui sera envoyée au Guinness World Records pour validation.

La chorégraphie dure un peu plus de 3 minutes, avec de nombreux enchaînements du début à la fin.

Apparu vers 1830 dans les bals populaires à Paris, le Cancan, renommé French Cancan par les Anglais dans les années 1860, regroupe un ensemble de danses très thématisées, en fonction du cabaret qui le présente : la mitraillette en rapport à l’armée, la cathédrale en référence à la religion…

Le record, s'il est validé, servira à faire entrer le french cancan au patrimoine culturel immatériel français et peut-être à l'UNESCO.

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