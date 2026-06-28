Canicule : 74 décès par noyade depuis le 18 juin, annonce Nuñez

Les autorités ont comptabilisé 74 décès par noyade depuis le 18 juin en France, en lien avec la canicule extrême qui frappe le pays, a annoncé Laurent Nuñez dans une interview au Parisien, mise en ligne samedi.

Ces décès ont eu lieu "en grande partie sur des plans d’eau non autorisés, non surveillés: les fleuves, les rivières, les étangs, notamment", a développé le ministre de l’Intérieur, relevant qu’il y avait aussi "des noyades dans des piscines privées".

"Il y a un phénomène d’hydrocution, parfois de suractivité... On constate beaucoup de décès par crise cardiaque" a-t-il ajouté. Parmi les victimes, "beaucoup ont entre 15 et 25 ans".

Questionné sur le nombre de morts survenus depuis le début de ce phénomène climatique, le ministre a renvoyé vers le ministère de la Santé qui centralise les données. Mais s’agissant de Paris et de son agglomération, il a fait état d’une "surmortalité" en soulignant une augmentation de "122%" des interventions de secours aux personnes en Ile-de-France par rapport à la même période de 2025.

"D’une manière générale, a-t-il poursuivi, les personnes dont nous avons connaissance, les plus de 65 ans sont les plus touchés".

Alors que des voix s’élèvent à droite et à gauche pour accuser le gouvernement de manque d’anticipation, le ministre a répondu: "tous les services ont répondu présent (...) car nous étions préparés".

Dans cet exercice de défense de l’action gouvernementale, Laurent Nuñez a fait valoir que "faire face à la canicule, cela suppos(ait) la mise en place de lourds investissements qui ne peuvent se faire que sur la durée".

Sur le long terme, il a concédé que l’on devait "s’interroger sur l’équipement de la France en climatisation et, avant cela, de la façon dont on doit construire les bâtiments publics".

S’agissant des feux de forêt, le ministre s’est dit "inquiet" pour les prochains jours mais a affirmé dans le même temps que les services étaient "mobilisés" et "très préparés".

"Nous sommes capables d’intervenir de façon massive sur un incendie en à peine dix minutes", a-t-il assuré.

Interrogé sur le nombre d’événements interdits ou annulés en raison de la canicule, comme le festival Solidays à Paris, Laurent Nuñez a indiqué qu’il y avait eu "à ce jour, 336 mesures liées à la canicule, dont 64 arrêtés d’interdiction d’événements sportifs et 14 arrêtés pour des événements culturels".

AFP