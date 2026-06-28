Canicule dans les Hauts-de-Seine : des élèves ont passé leur bac dans un… parking souterrain

Des oraux dans un parking. En pleine canicule, des lycéens ont passé vendredi leur épreuve orale de français du baccalauréat dans un parking souterrain de leur établissement à Rueil-Malmaison (Hauts‑de‑Seine). Une solution improvisée face aux fortes chaleurs, confirmée par le rectorat de Versailles, et qui illustre les adaptations mises en place dans l’urgence.

L’information a été relayée par l’enseignante et conseillère insoumise d’Île‑de‑France Julie Garnier, qui a diffusé sur X une photographie montrant des tables et des chaises installées dans un parking, sans lumière naturelle, avec une flaque d’eau visible au sol. "Ce ne sont mêmes pas des astuces, c’est le mode en survie", a-t-elle réagi auprès de l’AFP.

Oraux du bac de français à Rueil-Malmaison



Mais ce matin encore, @vpecresse était très fière de son bilan rénovation dans les lycées. #PecresseDemission #canicule pic.twitter.com/Hfh4xcc03j — Julie Garnier 🐝🐢 (@JulieGarnierFI) June 26, 2026

- Une décision prise face à la chaleur -

Le rectorat de Versailles a confirmé que des oraux avaient bien eu lieu dans le parking du lycée Eiffel. "Cette décision a été prise par l’établissement pour garantir aux lycéens candidats et aux jurys d’être dans les conditions les moins défavorables possible au regard des conditions météo", a-t-il expliqué.

L’installation a été réalisée "après un nettoyage complet des lieux ainsi qu’une vérification rigoureuse des conditions de sécurité".

L’objectif était aussi d’éviter un report des épreuves, qui "aurait entraîné de nombreuses difficultés d’organisation, tout en générant un important stress".

- Des conditions loin d’être idéales -

Interrogé, Édouard Geffray a reconnu les limites du dispositif. "Je ne vous dis pas que pédagogiquement et architecturalement, c’est idéal. Ça, c’est clair, ce n’est pas ce qu’il faut", a déclaré le ministre de l’Éducation sur BFMTV. Pour autant, il souligne la nécessité de trouver des solutions rapides. "On est tous d’accord pour dire que ce ne sont pas des conditions optimales. Cette semaine, on a fait passer 700.000 oraux et on a 700.000 jeunes qui ont pu passer leurs oraux à la date et à l’heure convenues, grâce à des personnels et grâce, parfois, à des aménagements de cette nature".

Le ministre insiste sur un enjeu plus large. "Le temps qu’il nous faut collectivement, et notamment aux collectivités, pour adapter le bâti scolaire est nécessairement un temps long […] En attendant, certains ont trouvé des solutions. Ces solutions montrent que justement, ils ont su s’adapter et qu’à la fin, nos élèves ont pu passer leurs examens et qu’ils pourront partir en vacances une fois les examens finis".

En parallèle, la Région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, a annoncé une aide d’un million d’euros pour les 500 lycées centres d’examen. Objectif : permettre de "s’équiper en ventilateurs, en brumisateurs, et de tout autre équipement de rafraîchissement nécessaire pour protéger les lycéens et les personnels durant les pics de chaleur".



AFP