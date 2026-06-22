Canicule : deux enfants de deux et quatre ans retrouvés morts dans une voiture dans le Vaucluse

Deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, ont été retrouvés morts lundi 22 juin dans la voiture de leur famille sur un parking résidentiel à Carpentras (Vaucluse) en pleine canicule, a indiqué le parquet. "Les causes de la mort sont à déterminer mais la piste de la canicule est privilégiée", a déclaré la procureure de Carpentras, Hélène Mourges. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La mère des enfants a été prise en charge par les secours et n'a pas encore été entendue, a précisé la magistrate.

Les deux enfants en arrêt cardiovasculaire



Les pompiers du Vaucluse ont indiqué avoir découvert "deux enfants en arrêt cardiovasculaire après avoir reçu un appel vers 13h20".



La France est confrontée à une vague de canicule avec 49 départements placés en vigilance rouge par Météo-France, et 54 mardi.

Cette canicule, après une première en mai, est d’une intensité "exceptionnelle, similaire à celle d’août 2003" qui avait fait près de 15.000 morts en France, "mais de durée encore incertaine", selon l’institut météorologique. Dimanche, trois personnes âgées sont décédées à leur domicile en Gironde en raison des fortes chaleurs, selon la préfecture.

Au moins 13 personnes se sont noyées au cours du week-end en France, selon la Sécurité civile.

AFP