Canicule : la chaleur gagne encore du terrain en Europe

Après des records de température lundi et des décès liés à la chaleur, la canicule exceptionnelle qui frappe la France s'étend encore et met les organismes à rude épreuve mardi, jour qui pourrait faire date au Royaume-Uni avec une température attendue la plus élevée jamais atteinte pour un mois de juin.

Il s'agit de la deuxième vague de chaleur en Europe de l'Ouest en moins d'un mois. Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment ces épisodes de chaleur intense.

- Plus de 90% des Français exposés -

En France, cinq départements supplémentaires vont basculer à la mi-journée en vigilance rouge canicule, le niveau d'alerte le plus élevé, pesant sur les infrastructures avec des pics attendus à 44°C dans le sud-ouest.

La centrale nucléaire de Golfech au bord de la Garonne (sud-ouest) est l'arrêt depuis lundi soir, l'exploitant EDF anticipant une température des eaux à 28°C, le maximum légal autorisé afin de protéger la faune et la flore. En région parisienne, des trains pourraient être retardés voire supprimés.

Avec un total de 54 départements en vigilance rouge canicule et 35 en orange, plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles.

Dans son premier bulletin mardi, Météo France prévient d'une possible extension de la vigilance rouge dès mercredi.

"La France tourne au ralenti, les chefs d'entreprises, autant que possible, mettent en oeuvre les préconisations pour protéger leurs salariés. Immanquablement, c'est une désorganisation du travail et au cas par cas, moins de travail", a commenté le dirigeant du patronat français Patrick Martin. Certains secteurs sont "au contraire en surchauffe", a-t-il ajouté citant "tout ce qui tourne autour des boissons, des glaces" mais ils sont "très minoritaires".

- "Les urgences tiennent" -

Recherchant la fraîcheur, des jeunes s'aventurent en zone de baignade non surveillée, jusque dans les canaux, et depuis le début du weekend, pas moins d'"une vingtaine de décès" par noyade ont été recensés, selon la ministre française des Sports et de la Jeunesse Marina Ferrari qui a supplié de "respecter les règles de sécurité.

Lundi, plusieurs grandes villes françaises ont battu des records absolus de température : il a ainsi fait 40,9°C à Angers et 42°C à Saintes, dans l'ouest, 41,9°C à Bordeaux (sud-ouest). La valeur la plus haute de la journée a été relevée à Châteaumeillant , dans le centre, avec 43,3°C.

"La température moyenne sur l'ensemble du pays devrait dépasser le record absolu de 29,4°C et pourrait atteindre 30°C en milieu de semaine", prévient Météo-France.

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu doit présider dans la matinée une nouvelle cellule interministérielle de crise, au septième jour de la vague de chaleur.

A Rennes, en Bretagne (ouest), où un record absolu de 40,6°C a été enregistré lundi, la population s'adapte tant bien que mal.

Attablées sur un trottoir, devant une boulangerie, deux femmes prennent leur petit-déjeuner à l'ombre. "C'est vraiment impossible de manger à la maison", se lamente Chanel Magnani, 37 ans, cuisinière dans une maison de retraite médicalisée. "On a baissé tous les volets électriques, on a acheté des ventilos, mais malgré ça il fait hyper chaud". Un pic à 41°C est attendu mardi dans la capitale bretonne.

"La population n'est pas habituée", explique à l'AFP le Pr Louis Soulat, chef des urgences de Rennes.

Toutefois, les personnes âgées sont moins isolées qu'en période de vacances d'été, car "les voisins et l'entourage sont présents et nous permettent d'avoir des alertes précoces", poursuit-il.

Cette canicule, après un premier épisode en mai, est d'une intensité "exceptionnelle, similaire à celle d'août 2003" qui avait fait près de 15.000 morts en France, "mais de durée encore incertaine", selon l'organisme de prévision Météo-France.À Carpentras dans le sud-est, deux enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts lundi dans la voiture familiale et la veille, trois personnes âgées sont décédées à leur domicile dans le sud-ouest en raison des fortes chaleurs.

Si la canicule provoque un bond de "30% à 40%" du nombre d'appels aux Samu-SAS, qui associe urgentistes et médecine de ville, "les urgences tiennent", selon des représentants d'urgentistes.

Ils s'inquiètent néanmoins de la durée de cette canicule: "au début l'organisme encaisse", mais probablement que d'ici mercredi, "il y aura plus de décompensations psychiatriques, de problèmes de diabète, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisants rénaux...", alerte Louis Soulat.

- Alerte rouge en Italie -

À l'image de la France, une grande partie de l'Europe étouffe sous cette vague de chaleur, la deuxième en moins d'un mois à frapper l'ouest du continent.

En Italie, le ministère de la Santé a décrété mardi une alerte canicule rouge dans 15 villes, dont Rome et Milan, et s'attend à ce nombre passe à 16 mercredi.

Une alerte rouge pour "chaleur extrême" a également été déclarée par l'agence météorologique britannique Met Office pour mercredi et jeudi dans une partie du sud du Royaume-Uni, événement rare dans le pays.

"Il est désormais prévu qu’il soit très probable que le record actuel de la température la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni en juin soit battu", a indiqué mardi l'organisme en rappelant le record historique de 35,6°C relevé à Southampton en juin 1976 et à Camden Square en juin 1957.

AFP