Canicule : plus de 100 millions d'Européens à plus de 35°C jeudi

Toujours plus: la canicule s'étend en Europe où au moins 101 millions d'habitants, dont plus de 50 millions en France et 18 millions en Allemagne, vont devoir endurer des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée.

"Ça devient épuisant, à la fois pour le corps et pour le mental", souffle Arthur, un ingénieur de 28 ans, à Rennes, ville de l'ouest de la France située dans la zone des 72 départements en vigilance rouge.

Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 380 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers, selon une analyse de l'AFP faite à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center.

Le pic de cette canicule historique est attendu jeudi en France avant un début d'amélioration prévu en soirée sur la façade atlantique.

Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a rapporté jeudi une "mortalité en hausse" dans la capitale française, où le thermomètre a franchi mercredi pour la quatrième fois en 150 ans les 40°C. Selon le ministère de la Santé, 25 arrêts cardiaques en 24h y ont été rencensés contre 10 habituellement.

Le Premier ministre a annoncé porter la mobilisation du système de santé à son niveau le plus élevé pour qu'il puisse "tenir dans la durée" face à une canicule exceptionnelle qui "ne faiblit pas" et une pression sanitaire qui "continue de s'intensifier".

Par ailleurs, un deuxième puis un troisième réacteur nucléaire ont été arrêtés jeudi en raison de la chaleur.

L'Allemagne va connaître des températures pouvant dépasser les 40°C par endroit et battre des records absolus. Plusieurs événements sportifs et culturels en plein air ont déjà été annulés, comme le semi-marathon de Hambourg (Nord).

La compagnie ferroviaire Deutsche Bahn a recommandé à ses clients d'éviter de voyager et annoncé rembourser à qui le souhaite tous les billets réservés jusqu'au 30 juin en raison d'un risque élevé de perturbations liées à la chaleur, à d'éventuels incendies, fortes pluies ou orages.

En Espagne, les autorités ont recensés au moins 212 décès entre dimanche et mercredi pouvant être attribués à la vague de chaleur.

Du côté de la Grande-Bretagne, l'alerte rouge "chaleur extrême", très rarement émise, a été prolongée jusqu'à vendredi soir pour Londres et une partie du sud-est de l'Angleterre, a annoncé jeudi l'agence nationale de météorologie.

"Les températures maximales à l’ombre pourraient dépasser 36°C, atteignant peut-être 38°C par endroits", a indiqué le Met Office dans un communiqué, au lendemain d'un record de chaleur pour un mois de juin (36,1°C enregistrés sur la côte sud de l'Angleterre).

- Travailleurs, footballeurs, pause fraîcheur -

Une situation qui est la conséquence de la présence au-dessus de l'Europe de l'Ouest d'une immense masse d'air chaud en provenance d'Afrique et comprimée par de hautes pressions en altitude.

Les canicules à répétition sont aussi un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion d'énergies fossiles par les humains, ont montré les climatologues. Ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

Alors que des pans entiers de l'économie sont affectés, la Confédération européenne des syndicats (CES) a appelé jeudi l'Union européenne à instaurer des "pauses fraîcheurs" obligatoires pour les travailleurs exposés à la canicule, à l'image des équipes au Mondial-2026, qui bénéficient d'interruptions de jeu liées à la chaleur.

La CES, qui dit représenter 45 millions de travailleurs, demande à la Commission européenne d'œuvrer pour garantir aux travailleurs un "droit à des pauses sans perte de salaire", en cas de fortes chaleurs.

Le risque d'accident du travail augmente de jusqu'à 7% lorsque le thermomètre dépasse les 30°C et jusqu'à 15% à partir de 38°C.

Des températures au-dessus de 30°C sont à prévoir pour plus de 70 millions d'habitants en Allemagne, 48 millions en Italie et 38 millions au Royaume-Uni.

Ces niveaux de température devraient toucher largement la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, et plus à l'est la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ou encore la Croatie.

Dans ce dernier pays, toute la côte autour de Split est en alerte rouge, avec des températures supérieures à 35°C et ne descendant pas sous les 26°C degrés, selon le service de météorologie national.

Le Danemark va basculer dans sa quasi-totalité vendredi en alerte orange canicule, deuxième niveau d'alerte, avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 35°C en fin de semaine, surtout dans le sud et l'est du pays, selon l'Institut météorologique danois (DMI).

En Autriche, l'alerte maximale pour la canicule a été émise pour le weekend et lundi à Vienne et dans l'est du pays, ainsi que dans plusieurs villes du sud, et la population est invitée à rester à l'intérieur aux heures les plus chaudes dans ces zones où la température pourrait dépasser 40°C.



AFP