Coupe du monde 2026 : Didier Deschamps va rentrer en France après la mort de sa mère

Le sélectionneur de l’équipe de France de football, Didier Deschamps, a été endeuillé par le mort de sa mère et va quitter temporairement les États-Unis pour rentrer en France afin d’assister à ses obsèques, a annoncé ce mardi 23 juin au soir la Fédération française de football (FFF). L’instance précise qu’il ne dirigera pas les Bleus contre la Norvège vendredi lors du dernier match du groupe I de la Coupe du monde 2026.

"Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I. Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d’apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques", a déclaré la FFF dans un communiqué.

En son absence, c’est son adjoint, Guy Stéphan, qui dirigera le groupe jusqu’à son retour au camp de base des Bleus à Waltham (Massachusetts). Il sera également aux manettes lors du match face aux Norvégiens, vendredi à 21 heures.

Déjà qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe du monde après ses victoires contre le Sénégal (3-1) et l’Irak (3-0), la France va tenter de terminer en tête de son groupe face à l’équipe emmenée par le redoutable Erling Haaland à Foxborough (Massachusetts).



AFP