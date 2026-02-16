Crues records : lente décrue "temporaire" dans le Sud-Ouest, toujours sous haute surveillance

Montée à des niveaux historiques, la Garonne, en vigilance rouge crues depuis cinq jours, a amorcé lundi une "lente" mais "temporaire" décrue, tandis que 14 autres départements de la moitié ouest du pays, de l'Ile-et-Vilaine à l'Aude sont maintenus en vigilance orange.

Le fleuve sorti de son lit et débordant sur plusieurs centaines de mètres de large, depuis le nord d'Agen jusqu'au sud de Bordeaux, a entamé "une très légère et lente décrue" mais pourrait connaitre "des rebonds" ces prochains jours, a averti la préfecture de Gironde, département classé en vigilance rouge depuis jeudi avec le Lot-et-Garonne.

Au total, près de 1.600 personnes ont été évacuées dans ces deux départements coutumiers des inondations, depuis le début de l'épisode spectaculaire jeudi, qualifié "d'historique" par de nombreux habitants.

"Il y a eu d'autres inondations mais pas comme celle-là. C'est impressionnant", observait Alain Martin, 70 ans, habitant de Cadillac-sur-Garonne (Gironde), où le fleuve a atteint un pic de 8m71 dans la nuit et coulait à fort débit dans les rues et places de la commune lundi midi.

Pour son maire Jocelyn Doré, la "décrue sera lente" mais les habitants sinistrés ont l'habitude, "ils anticipent, ont fait des provisions" et seront "solidaires", à l'heure du nettoyage.

A 09H00, la Garonne a par ailleurs atteint les 5,95 mètres à Agen, 9,05 à Tonneins et 9,37 à Marmande dans le Lot-et-Garonne.

- "Reprise" à venir -

Selon l'institut Vigicrues, qui qualifie dans son dernier bulletin la décrue de "temporaire", "les nouvelles précipitations attendues" lundi devraient entrainer "une reprise de la hausse des niveaux" des rivières dans tout le Sud-Ouest.

Dans la région, environ 21.000 foyers sont coupés d'accès internet, selon Orange, et 35.000 foyers sont toujours privés d'électricité depuis mercredi soir et le passage de la tempête Nils, selon Enedis.

"Les crues rallongent les interventions, avec des conditions d'accès extrêmement compliquées", a expliqué à l'AFP le gestionnaire du réseau électrique.

Environ 150 routes étaient notamment inondées et fermées lundi en Gironde, dans le Lot-et-Garonne et dans les Landes, selon les autorités.

En Charente-Maritime, à Saintes, la Charente a aussi débordé, inondant une trentaine de rues et obligeant la municipalité à installer des planches de bois sur des parpaings pour circuler à pied, a constaté une correspondante de l'AFP.

Dans ce département, le pic du fleuve est attendu pour le milieu de la semaine, sans battre le record historique de 1982, selon le maire de Saintes, Bruno Drapon.

- "Climat du futur" -

Sur toute la façade ouest et sud du pays, où 14 départements ont également été placés en vigilance orange pour risque de crue après "une succession de perturbations", "des débordements importants et majeurs sont en cours ou attendus dans les prochaines 24 heures", a averti Vigicrues.

Selon les scientifiques du Giec, les précipitations vont devenir plus fréquentes et plus intenses en raison de l'évolution du climat, ce qui augmentera les inondations au niveau local.

"Statistiquement, on est en train de vivre ce qui est le futur, c'est à dire des hivers plus humides et donc plus d'inondations", souligne l'hydrologue de l'Université de Rennes Pierre Brigode.

Quatre départements sont en vigilance orange pluies-inondations pour toute la journée: l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, tandis que huit départements des Alpes et des Pyrénées sont classés en vigilance orange pour le risque d'avalanches.

