Deux missiles iraniens s'abattent sur le sud d'Israël, une centaine de blessés

Deux missiles iraniens se sont abattus samedi soir sur deux villes du sud d'Israël, dont l'un près d'un stratégique centre de recherche nucléaire, faisant plus d'une centaine de blessés et de lourds dégâts matériels.

Alors que toutes les TV israéliennes diffusaient les images de spectaculaires destructions et de nuées de secouristes fouillant les décombres d'immeubles aux façades abattues, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a reconnu "une soirée très difficile dans la bataille pour notre futur"."Nous sommes déterminés à continuer de frapper nos ennemis sur tous les fronts", a-t-il affirmé.Une première salve a visé en début de soirée la ville stratégique de Dimona, connue pour abriter notamment le Centre de recherche nucléaire du Néguev Shimon Peres, une installation nucléaire à des fins de recherche qui, d'après la presse étrangère, a été impliquée dans la production d'armes nucléaires au cours des dernières décennies.Un missile s'est abattu sur la ville même, à près de cinq kilomètres du centre de recherche. Une trentaine de personnes ont été blessées selon les secours, l'armée parlant d'un "impact direct" en commentaire des images diffusées sur les réseaux sociaux montrant une boule de feu s'écraser au sol.Des images de l'AFP sur le lieu de l'impact ont montré tout un pâté de maison détruit. Autour d'un large cratère au sol, la terre est retournée et les façades des immeubles aux alentours ont été en grande partie détruites.Les deux bâtiments les plus proches ont été soufflés et sont affaissés sur eux-mêmes. Débris de toutes sortes, arbres sectionnés, blocs de bétons jonchent le site aux allures de champ de bataille.- Echec des interceptions -Peu après, une nouvelle salve a visé cette même région sud du pays, un missile s'abattant sur la vile d'Arad, à environ 25 km au nord-est.Selon les pompiers de cette région sud, "à Dimona comme à Arad, des intercepteurs ont été déclenchés mais n'ont pas réussi à atteindre les menaces, ce qui a entraîné deux impacts directs de missiles balistiques dotés d'ogives de plusieurs centaines de kilos d'explosifs".A Arad, ce sont au moins 88 personnes qui ont été blessées et évacuées vers des hôpitaux, dont dix grièvement, 19 modérément, 55 légèrement et quatre victimes de panique, selon un bilan provisoire des secours."Les secouristes et médecins du Magen David Adom (MDA) prodiguent des soins et transportent 88 personnes blessées vers les hôpitaux à bord de dizaines d'ambulances, d'unités mobiles de soins intensifs du MDA", a indiqué cet organisme de secours, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.Comme à Dimona, et selon presque toujours le même déroulé depuis le début des représailles iraniennes à la guerre lancée le 28 février par Israël et les Etats-Unis contre la République islamique, les médias ont diffusé les images saisies ici et là par des téléphones portables ou des caméras de sécurité: une trace de feu dans le ciel noir s'abattant au sol dans un énorme boum à la vitesse d'un éclair. Des habitants attablés chez eux ou regardant la télévision jetés au sol et les fenêtres pulvérisées par le souffle de l'explosion.Puis les secouristes portant assistance aux blessés et les pompiers s'affairant dans les décombres."Le missile a touché le centre-ville et plusieurs immeubles d’habitation", selon les pompiers. "Trois bâtiments ont été directement frappés", provoquant incendies et "graves dégâts structurels".Le directeur général du MDA a fait état "d'un événement d'une ampleur massive. Riyad Abu Ajaj, un autre responsable sur place du MDA, cité par ce même organisme, a témoigné d'"une scène de chaos". "Nous tentons de localiser d'autres victimes" qui pourraient être ensevelies sous les décombres.Selon la chaîne de TV 12, le missile qui s'est abattu sur Arad avait une charge explosive d'au moins 450 kilos.A ce jour, quinze personnes ont été tuées dans les tirs de missiles iraniens sur Israël, et quatre femmes palestiniennes en Cisjordanie occupée.La double attaque de samedi soir, si elle n'est pas la plus meurtrière, est cependant la plus spectaculaire par l'ampleur des dégâts causés. Et sans doute aussi la plus significative sur les ressources dont disposent toujours les Iraniens pour répondre aux bombardements israélo-américains.