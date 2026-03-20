Volcan : un site éruptif toujours actif, la lave continue de se déverser dans l'océan

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce samedi 21 mars 2026 pour son 37ème jour de spectacle. Un temps ralentie, l'activité des fontaines de lave a repris de plus belle dans la nuit mercredi à jeudi. Les coulées qui se jettent dans l'océan continuent d’agrandir La Réunion. La plateforme a atteint 142 mètres, et est alimentée par la coulée principale et un bras secondaire. (Photos : Richard Bouhet et Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Au point de contact entre la lave et l’océan, une plateforme continue de se constituer et de s’élargir, résultant de l’accumulation de coulée de lave et de particules fines issues de la fragmentation de la lave.

Les observations effectuées par les équipes de l’OVPF le 19 mars indiquent que "la plateforme a progressé d’environ 129 m sur l’océan sur une largeur de ~665 m le long de la cote préexistante. Cette plateforme s’élève à une hauteur maximum de ~6 m au dessus de l’océan et représentait un volume émergé d’un peu moins de 200.000 m3 de lave (au-dessus du niveau de la mer) le 19 mars".

Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan à 2.056 m d’altitude, visible depuis le Piton de Bert. Depuis hier, ce cône éruptif maintenant bien formé qui semblait se refermer, a repris en activité.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026. C'est la première fois depuis 2007 que le feu liquide expulsé par le Piton de la Fournaise traverse la RN2.

- Pic de pollution au dioxyde de soufre -

Un "dépassement ponctuel du seuil d’information et de recommandation" pour le dioxyde de soufre (SO2), a été enregistré ce vendredi 20 mars, à 11h, au niveau de la station de surveillance de Bourg Murat, indique l'ARS. Les concentrations sont désormais revenues à des niveaux conformes. Deux épisodes similaires avaient déjà été observés les 11 et 16 mars.

"Ces informations mettent en évidence une incidence possible, peu prévisible et fluctuante, sur la qualité de l’air autour du volcan pendant toute la période d’éruption", note l'ARS.

"L’éruption génère en effet l’émission des gaz irritants (dont le SO2) et de particules susceptibles d’affecter la santé, en particulier chez les personnes vulnérables (pathologies respiratoires ou cardiaques, personnes âgées, femmes enceintes, jeunes enfants). Les coulées de lave peuvent également provoquer des fumées de végétation, ainsi que des émanations acides (laze) lors du contact avec l’eau de mer", rappelle-t-elle.

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- Plus de contrôles et de signalétiques à l'approche de l'éruption -

La préfecture de La Réunion a annoncé jeudi dans un communiqué un renforcement des dispositifs de sécurité autour des coulées du Piton de la Fournaise, face à l'afflux de curieux prenant des risques inconsidérés.

La préfecture rappelle qu'il est formellement interdit de quitter la route nationale pour approcher la coulée en d’autres points du Grand-Brûlé, en amont ou en aval de la route nationale. Il a ordonné un contrôle strict du stationnement sur la RN2.

La signalétique d'information sur les risques sera renforcée et des points d'information installés aux entrées nord et sud du secteur concerné.

"Votre vie est bien plus précieuse qu'une belle photo ou vidéo", a lancé la préfecture, dénonçant "des prises de risques excessives de la part de certains visiteurs" malgré les mises en garde répétées.

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- Du gaz toxique dans le ciel de l'est de La Réunion -

Le Piton de la Fournaise dégage "des gaz invisibles mais nocifs" qui "peuvent conduire jusqu'à la mort" et la rencontre de la lave avec l'océan provoque "une réaction chimique qui libère de l"acide chlorhydrique sous forme de gaz (...) susceptible d’endommager durablement les poumons", insiste la préfecture.

Ce panache, parfois appelé "laze" (lava haze), peut présenter un caractère irritant et corrosif pour les voies respiratoires, la peau et les yeux. Sa dispersion dépend étroitement des conditions météorologiques locales. "Par ailleurs, le contact brutal entre la lave et l’eau peut générer des explosions localisées, projetant des matériaux en fusion et des jets de vapeur à haute température à proximité immédiate du point d’entrée en mer", note l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise

Des explosions pourraient également se produire en cas de déstabilisation de la plateforme. "En effet, cette plateforme, composée d’une accumulation de coulées de lave et de fragments rocheux, reste très instable et fragile. En cas de déstabilisation brutale, des explosions d’intensité variable pourraient survenir."

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026. C'est la première fois depuis 2007 que le feu liquide expulsé par le Piton de la Fournaise traverse la RN2.

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- Comment voir l'éruption ? -

- Sur la commune de Sainte-Rose, la route est fermée au niveau du PR78, où un point de retournement provisoire est mis en place. - Sur la commune de Saint-Philippe, la fermeture complète s’étend du PR78 au PR82. "Le stationnement reste autorisé sur la route nationale en amont de ces points de retournement, sur un seul côté de la route nationale (côté montagne), et à l’exclusion de certaines zones habitées ou dangereuses (secteur de Bois Blanc, rampes de la Cage aux lions)", précise la préfecture. Au-delà des points de retournement, "l’accès est autorisé uniquement aux piétons et aux cyclistes jusqu’à la zone d’exclusion, matérialisée par des barrières". Il est demandé aux usagers de respecter scrupuleusement la signalisation qui sera mise en place sur le terrain afin de conserver des conditions de circulation les plus optimales possibles.

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