Éruption au volcan : mobilisation des sapeurs-pompiers et rappel des règles essentielles de sécurité

Face à l’activité volcanique en cours et à l’affluence importante observée dans les zones d’observation, les sapeurs-pompiers du SDIS de La Réunion sont pleinement mobilisés, aux côtés des forces de sécurité et des services de l’État, afin d’assurer la protection et la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Engagés quotidiennement sur le terrain pour des missions de secours à personne, de lutte contre les incendies et de gestion des risques, les sapeurs-pompiers appellent chacun à faire preuve de responsabilité et de civisme dans ses déplacements et ses comportements.

- Faciliter l’accès des secours : un impératif vital -

Dans ce contexte de forte fréquentation, il est indispensable de respecter les consignes de stationnement sur un seul côté de la chaussée sur la RN2 (côté montagne) afin de permettre l’intervention rapide des secours en cas d’urgence.

Un véhicule mal stationné peut retarder, voire empêcher l’arrivée des équipes et compromettre, voire condamner la prise en charge des victimes et la lutte contre les incendies.

- Rappel des règles essentielles à suivre -

Pour votre sécurité :

- Respectez strictement les interdictions de stationner, d’accès et les périmètres de sécurité

- Suivez les consignes des forces de l’ordre et des autorités

- Ne vous engagez pas dans des zones non autorisées

- Prévoir un équipement adapté et un éclairage renforcé.

- Ne prenez pas de risques inutiles et évitez toute mise en scène dangereuse

L’observation d'un volcan constitue une expérience exceptionnelle, mais elle ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité.

Les sapeurs-pompiers de La Réunion remercient les personnes se rendant sur les sites d’observation pour leur sens des responsabilités et leur respect des consignes de sécurité.

La vigilance, le civisme et la prudence sont les meilleurs alliés de la sécurité collective.

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