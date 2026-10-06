Deux navires frappés par des drones en mer Noire au large de la Bulgarie, des marins portés disparus

Deux navires commerciaux ont été frappés par des drones dans la nuit de lundi à mardi dans la zone économique exclusive de la Bulgarie en mer Noire, dont l'un a coulé, son équipage étant porté disparu, a annoncé le Premier ministre Roumen Radev.

M. Radev a dénoncé une attaque "absolument inacceptable".

"Il s'agit d'une violation flagrante du droit maritime et, plus généralement, des règles de la navigation", a-t-il ajouté devant les médias avant une réunion d'urgence de son gouvernement, déplorant l'intensification de la guerre en Ukraine.

Selon le récit qu'il en a fait, "vers 03H00 cette nuit, deux navires de commerce ont été attaqués par des drones maritimes et aériens" à 70 milles (130 kilomètres) à l'est de la ville de Byala.

Le premier navire, battant pavillon togolais et faisant route vers le nord, a coulé. Son équipage reste porté disparu et sa cargaison n'est pas connue.

Le second navire, qui transportait du blé et faisait route vers le sud, a également été frappé et un incendie s'est déclaré à bord.

Ses 18 membres d'équipage - onze Turcs et sept Indiens - ont pu être évacués.

Deux ont été blessés, l'un souffrant de brûlures et l'autre d'une blessure à la tête.

Selon le site spécialisé Maritime.bg, le navire qui a coulé est l'ALFA WATAN, et le second est l'ABLE, sous pavillon des Palaos.

Le navire roulier bulgare Dioskuria, qui se trouvait dans la zone, a vu l'explosion sur le premier bateau et s'est rendu sur place, a poursuivi M. Radev. Son équipage y a découvert une embarcation et trois radeaux de sauvetage retournés ainsi que des gilets de sauvetage mais aucun membre de l'équipage du navire naufragé n'a encore été retrouvé.

"Ce qui se passe complique considérablement la navigation en mer Noire, fait encore augmenter les primes d’assurance et rend le trafic maritime extrêmement difficile", a souligné Roumen Radev.

- Des risques en hausse -

L'incident survient au lendemain d'une attaque contre le cargo turc Royad Mammadov dans la zone économique exclusive de la Roumanie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'avoir frappé de deux drones le navire, qui a ensuite coulé.

Selon le service de presse du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, cité par Ria Novosti, l'attaque a tué le capitaine azerbaïdjanais du Royad Mammadov et fait un disparu, également ressortissant d'Azerbaïdjan.

L'incident de mardi est le premier de ce type dans la zone économique exclusive de la Bulgarie en mer Noire.

En août, un drone avait déjà explosé dans le nord-est du pays, près de la frontière roumaine et d'un gazoduc.

Sofia avait estimé qu'il s'agissait probablement d'un modèle utilisé par les forces ukrainiennes, Kiev assurant qu'aucun appareil n'avait visé délibérément la Bulgarie.

Les découvertes de drones et d'autres engins liés à la guerre ont fortement augmenté ces derniers mois en mer Noire, notamment dans les eaux roumaines, bulgares et turques.

En Bulgarie, près de 30 objets ou fragments liés à des drones ont été retrouvés ou détruits entre juin et début septembre, selon des rapports du ministère de la Défense.

Dans l'ensemble du bassin de la mer Noire, la société d'expertise des risques maritimes Ambrey a recensé 56 découvertes de munitions non explosées, drones et autres appareils sans pilote entre mars et août, contre 27 au cours des six mois précédents.

Au moins un tiers des engins transportaient une charge active confirmée. Selon Ambrey, les drones aériens et maritimes représentent désormais un danger flottant supérieur à celui des mines pour la navigation.



AFP