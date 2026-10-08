Explosions à Ryad, des élèves et diplomates appelés à se mettre à l'abri

La capitale saoudienne a été secouée jeudi par de violentes explosions, poussant élèves des écoles internationales et diplomates à se mettre à l'abri, dans un conflit qui s'intensifie entre Ryad et les Houthis pro-iraniens.

La veille, les autorités aériennes avaient déploré trois morts et des dizaines de blessés après des attaques sur deux aéroports du pays, alors que l'Arabie saoudite est parallèlement engagée dans une contre-offensive sur le sol yéménite, où elle soutient le gouvernement internationalement reconnu.

Les hostilités entre les Houthis, qui contrôlent la capitale yéménite Sanaa et de vastes pans du pays depuis plus d'une décennie, et le gouvernement se sont réveillées en juillet après des années d'accalmie, devenant le nouveau front de la guerre au Moyen-Orient.

Depuis, les combattants pro-iraniens bombardent régulièrement des installations militaires et pétrolières du royaume saoudien, premier exportateur mondial de brut. Et la pression s'est accentuée ces derniers jours sur les infrastructures aéroportuaires.

Jeudi, les Houthis ont revendiqué une nouvelle attaque au moyen d'un missile balistique contre l'aéroport international de Ryad, disant réitérer "pour la dernière fois" leur appel aux compagnies aériennes d'éviter ce pays.

Des journalistes de l'AFP ont signalé par la suite une série d'explosions, dans l'un des épisodes les plus violents depuis le début de la guerre régionale, déclenchée par des frappes israélo-américaines sur l'Iran fin février.

Des diplomates se sont mis en lieu sûr dans le quartier diplomatique de la capitale. Des écoles internationales ont aussi pris des précautions, selon les témoignages d'habitants, les enfants se réfugiant dans certains cas au sous-sol par mesure de sécurité.

Dans le quartier d'affaires de Ryad, des entreprises ont évacué le personnel de la zone, ont indiqué deux employés à l'AFP.

- Plus de 200.000 déplacés -

Parallèlement, les combats se poursuivent au Yémen, avec plus de 330 morts depuis le lancement lundi de l'opération "Aube du Yémen" lancée par les forces gouvernementales avec l'appui aérien de Ryad.

L'objectif est de faire reculer les Houthis, qui ont pris au terme d'une offensive éclair en septembre le contrôle de l'ensemble du littoral yéménite donnant sur la mer Rouge, et renforcé leur emprise sur le stratégique détroit de Bab el-Mandeb, reliant l'Asie à l'Europe via le canal de Suez.

Si le gouvernement parle de "victoires sur plusieurs fronts", les combattants pro-iraniens ont démenti avoir cédé du terrain et des sources militaires des deux bords n'ont pas fait état d'évolutions majeures sur les lignes de front.

La reprise des hostilités a fait plus de 200.000 déplacés au Yémen, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM), qui s'est alarmée mercredi du manque de financements nécessaires pour faire face à cette nouvelle crise humanitaire dans le pays le plus pauvre de la péninsule arabique.

Face aux attaques incessantes des Houthis, en Arabie saoudite comme au Yémen, Ryad et ses alliés ont réclamé à plusieurs reprises un soutien international ces dernières semaines, notamment des Etats-Unis, sans succès jusqu'ici.

La Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite se sont mis d'accord pour passer "immédiatement à la mise en pratique" d'un accord de défense, signé en août à La Mecque. Ils ont annoncé lundi leur intention de "fournir les forces et moyens militaires convenus, et les déployer rapidement dans le royaume".



AFP